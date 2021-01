Lehrte

Unterstützung im Alltag, Zeit zum Reden, gemeinsame Unternehmungen und die Begleitung zum Arzt – davon können nun auch die älteren Lehrter profitieren. Denn der Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) Burgdorfer Land hat in Kooperation mit der Stadt Lehrte drei ehrenamtliche, sogenannte Duo-Begleiterinnen ausgebildet. Bei Duo handelt es sich um ein Projekt, bei dem geschulte Ehrenamtliche Senioren helfen. „Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange eigenständig zu leben. Dabei können die ehrenamtlichen Seniorenbegleitungen eine große Stütze sein,“ erläutert Annika Jordan vom SPN Burgdorfer Land.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Schulungen, die im Februar vergangenen Jahres begannen, eine Zeit lang pausieren. Doch im Dezember konnten die drei Teilnehmerinnen ihre Ausbildung abschließen. In insgesamt 50 Theoriestunden und einer 20-stündigen Hospitation haben die Ehrenamtlichen Grundkenntnisse aus verschiedenen Themenbereichen erworben.

Anzeige

Gespräche per Telefon und auch draußen möglich

Dazu gehören unter anderem die Gesprächsführung und Kommunikation, die Entwicklung von Tagesstrukturen sowie die psychischen Veränderungen im Alter. „Mit dem Wissen aus der Duo-Schulung können die Absolventinnen einen sehr wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe der älteren Generation leisten,“ sagt Uwe Bee, Erster Stadtrat der Stadt Lehrte, lobend. Und auch wenn der Kontakt derzeit aufgrund der Pandemie reduziert ist, können die drei Ehrenamtlichen die Gespräche auch unter freiem Himmel sowie am Telefon führen.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt bereits einen neuen Wegweiser für Senioren aufgelegt. Die 80 Seiten starke Broschüre trägt den Namen „Gut informiert älter werden in Lehrte“ und gibt unter anderem Auskunft zur Freizeitgestaltung und ehrenamtlichen Mitarbeit. Außerdem erfahren die Leser Wissenswertes zu Themen wie finanzielle Hilfen, altersgerechtes Wohnen, häusliche Pflege und allgemeine Vorsorge.

Weitere Informationen zur Seniorenbegleitung in Lehrte gibt es bei Nadine Francksen vom Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt unter Telefon (05132) 505284 sowie per E-Mail an nadine.francksen@lehrte.de.

Von Lisa Höfel