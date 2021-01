Lehrte: Einbrecher bemerken Schlafende und flüchten

Lehrte

Glück im Unglück hatte eine 80-jährige Lehrterin, als ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in ihr Reihenhaus am Dürerring eingestiegen sind. Der oder die Einbrecher haben nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte vermutlich bemerkt, dass die Seniorin im Haus war und schlief. Danach haben sie augenscheinlich die Flucht ergriffen und zogen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ohne Beute ab.

Im Juni 2019 war das bei einem Bewohner an der Gneisenaustraße nicht so glimpflich abgelaufen. Er hatte in der Nacht geschlafen und war auch nicht aufgewacht, als Diebe in sein Haus eingedrungen waren, obwohl sie gewaltsam ein gekipptes Fenster geöffnet hatten. Aus dem Wohnzimmer stahlen sie dann unbemerkt einen Lederbeutel mit etwa 20 Euro Kleingeld.

Von Oliver Kühn