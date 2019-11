Sievershausen

Am Donnerstag ist es in Lehrtes östlichster Ortschaft gleich zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Die Tatorte liegen dicht beieinander, in den Nachbarstraßen Zeisigweg und Kirchlahe. Ob möglicherweise in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren, ist jedoch noch unklar. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld von bisher noch nicht genau beziffertem Wert.

Am Zeisigweg hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf. Dort hat sich die Tat nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 7.45 und 19 Uhr ereignet. An dem Haus an der Kirchlahe knackten die Einbrecher eine Terrassentür. Die Polizei grenzt für diesem Fall den Zeitraum auf 18 bis 18.15 Uhr ein. Möglicherweise seien die Täter gestört worden und geflohen, heißt es.

Von Achim Gückel