Lehrte

Einbruch am Gymnasium mitten in den Ferien: Unbekannte Täter sind bereits am Wochenende in das Gebäude der Oberstufe an der Burgdorfer Straße eingedrungen. Sie gingen dabei nach Angaben der Polizei sehr gezielt vor und stahlen einen Beamer, einen Lautsprecher sowie eine Wanduhr, die in einem Flur hing. Zu Vandalismus kam es allerdings nicht. Die Stadt schätzt den Wert der Beute auf 1500 bis 2000 Euro. Die Polizei hofft jetzt darauf, dass Zeugen etwas von dem Einbruch mitbekommen haben.

Mindestes zwei Täter sind am Werk

Laut Polizei drangen die Einbrecher durch ein Fenster im Obergeschoss in das Schulgebäude ein. Dazu waren sie zuvor auf ein Flachdach geklettert. Die Ermittler meinen, dass mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein müssen. Einer allein hätte den Beamer sowie den Lautsprecher nicht aus dem Schulgebäude auf das Dach und von dort aus an den Boden bringen können, heißt es. Wann sich die Tat abspielte, ist unklar. Der Hausmeister der Schule entdeckte die Folgen des Einbruchs am Montag.

Auch im Zuckerzentrum ist es im Verlauf des Wochenendes zu einem Einbruch gekommen. An der Apotheke an der Zuckerpassage hebelten Unbekannte die Eingangstür auf. Sie stahlen etwa 60 Euro Kleingeld aus einer Kasse.

Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel