Lehrte

Innerhalb von höchstens 48 Stunden sind die Keller von drei Mehrfamilienhäusern an der Goethestraße sowie der Moltkestraße von Dieben heimgesucht worden. Die Täter drangen in mindestens neun Räume ein und stahlen unter anderem ein Fahrrad. Die Polizei schließt nicht aus, dass alle Taten von denselben Unbekannten verübt wurden.

Der erste Einbruch spielte sich im Zeitraum zwischen 12 Uhr am Freitag und der Nacht zu Sonnabend, 2.10 Uhr an der Moltkestraße ab. Dort hebelten die Täter die Füllung aus der Eingangstür zum Keller und brachen dann die Schlösser an mindestens drei Räumen auf. Über das Diebesgut kann die Polizei in diesem Fall noch keine genauen Angaben machen.

Elektrowerkzeuge und Spirituosen aus Keller in Lehrte gestohlen

Am Sonnabend zwischen 4 und 13 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch an der Moltkestraße. Erneut brachen die Eindringlinge die Füllung aus der Eingangstür zum Keller. Dann suchten sie vier Räume heim, aus denen sie unter anderem Elektrowerkzeuge und Spirituosen stahlen.

Der mögliche Zeitraum des Einbruchs in das Mehrfamilienhaus an der Goethestraße wird von der Polizei auf 12 bis 18 Uhr angegeben. In diesem Fall sei der Keller frei zugänglich gewesen, teilt die Polizei mit. Zwei Türen zu einzelnen Abteilen hebelten die Einbrecher auf. Dann durchwühlten sie die Räume und nahmen mindestens ein Damenfahrrad mit, heißt es im Polizeibericht.

Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel