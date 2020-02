Lehrte

400 Euro Bargeld sowie Schmuck in noch nicht näher genanntem Wert hat ein Einbrecher gestohlen, der am Donnerstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Henze-Straße eingedrungen ist. Nach Angaben der Polizei schob der Unbekannte zunächst einen Gartentisch an ein Fenster der Wohnung im Hochparterre und kletterte darauf. Dann brach er das Fenster auf. Drinnen durchsuchte er mehrere Räume und stieß schließlich auf seine Beute. Die Tat ereignete sich nach Auskunft aus dem Lehrter Kommissariat zwischen 18.30 und 21 Uhr.

Von Achim Gückel