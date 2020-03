Hämelerwald/Lehrte

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend ein rückwärtiges Fenster an einem Einfamilienhaus am Alten Kirchweg in Hämelerwald aufgehebelt. Dann stieg er in das Gebäude ein, durchsuchte die Räume im Erdgeschoss und stahl Schmuck. Über den Wert der Beute kann die Polizei keine konkreten Angaben machen. Die Tat spielte sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 18 und 19.45 Uhr ab.

An der Wilhelm-Henze-Straße in Hämelerwald scheiterte unterdessen ein Einbruch. Dort wollte ein Unbekannter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aufhebeln, scheiterte jedoch. Die Polizei meint, dass sich diese Tat zwischen Freitag vergangener Woche, 8 Uhr, und Dienstagmittag abgespielt haben muss. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat in Lehrte zu wenden, Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel