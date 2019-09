Lehrte

Bei dem Versuch, in ein Friseurgeschäft an der Germaniastraße in Lehrte einzudringen, sind unbekannte Täter gescheitert. Nach Angaben der Polizei stellten Mitarbeiter des Geschäfts am Montagmorgen Einbruchspuren fest. Diese wiesen darauf hin, dass die Täter mehrmals versucht hatten, die Tür aufzuhebeln.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter. Wer in der Nacht zum Montag an der Germaniastraße Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich im Kommissariat in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden.

Von Patricia Oswald-Kipper