Lehrte

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in eine Gartenlaube des Kleingartenvereins Dornröschen in der Tiefen Straße in Lehrte eingebrochen sind.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 19. September, und Mittwoch, 22. September. Demnach hebelten die Diebe die Eingangstür zur Laube auf. Aus dem Häuschen entwendeten sie Geld und eine Spielkonsole sowie dazugehörige Spiele. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper