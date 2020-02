Hämelerwald/Lehrte

Diese Einbrecher wussten offenbar ganz genau, was sie suchten: Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Zahnarztpraxis an der Sternstraße in Hämelerwald eingedrungen. Dort durchsuchten sie die Räume und fanden auch Zahngold. Allein dieses hat nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 7000 Euro. Außerdem nahmen die Eindringlinge noch 50 Euro Bargeld mit. In die Praxis gelangten sie über eine am Grundstück stehende Leiter, indem sie ein Fenster aufbrachen.

Die Lehrter Polizei prüft nun, ob die Täter, die in Hämelerwald am Werk waren, möglicherweise dieselben sind, die am Donnerstagabend ebenfalls in eine Zahnarztpraxis an der Asternstraße in Lehrte eindrangen. Dort hebelten die Unbekannten erst ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Praxisräume. Dort brachen sie eine Geldkassette auf und stahlen rund 600 Euro. Die Behandlungsräume betraten sie vermutlich nicht.

Von Achim Gückel