Lehrte

Wie bereits im vergangenen Jahr ist das Reisezentrum der Deutschen Bahn in Lehrte an der Bahnhofstraße Ziel von Einbrechern geworden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte sind die bislang Unbekannten zunächst über einen Zaun geklettert, um so auf die nicht einsehbare Rückseite des Gebäudes zu gelangen.

Metallgitter aus Mauerwerk gehebelt

Der oder die Täter waren offenbar gut ausgerüstet: Zunächst hebelten sie ein Metallgitter aus dem Mauerwerk und öffneten anschließend auch das dahinter liegende Fenster. In dem Gebäude öffneten sie dann mehrere Schränke und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Die Tat muss sich zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, zugetragen haben.

Anzeige

In das Reisezentrum war bereits im Juli vergangenen Jahres eingebrochen worden. Auch damals waren die Einbrecher gut ausgerüstet: Sie hatten mit einem Trennschleifer den Tresor in dem Gebäude aufgeschnitten und daraus Geld in unbekannter Höhe gestohlen. Darüber hinaus hatten sie ein Schließfach aufgehebelt und ebenfalls Geld entwendet. Die Fahrkartenautomaten dagegen waren unversehrt geblieben.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn