Lehrte

In der Nacht zu Mittwoch war es die griechische Taverne an der Ahltener Straße, rund 48 Stunden später sind das Restaurant an der Königstraße sowie ein Pizzabringdienst an der Iltener Straße zum Ziel eines Einbrechers geworden. In einem Fall erreichte der Unbekannte sein Ziel und stahl Geld. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von zwei zusammenhängenden Taten aus.

An dem Restaurant an der Königstraße stieg der Unbekannte offenbar zunächst auf eine Mülltonne, um von dort aus ein Fenster aufzuhebeln. Vermutlich sei er dabei durch einen Spaziergänger gestört worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Entwendet wurde aus dem Restaurant aber offenbar nichts.

1000 Euro beim Pizzabringdienst in Lehrte erbeutet

Der Einbruch beim Pizzabringdienst spielte sich vermutlich im weiteren Verlauf der Nacht ab. Dort versuchte der Täter zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Als das keinen Erfolg brachte, brach er die Zugangstür auf. Aus dem Inneren des Ladens stahl er etwa 1000 Euro Hartgeld.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel