Schlimmes Erlebnis für eine 84-jährige Lehrterin: Sie musste am Dienstagnachmittag mit ansehen, wie ein Unbekannter versuchte, in ihr Haus einzudringen. Doch als der Mann die Seniorin bemerkte, flüchtete er. Jetzt hofft die Polizei darauf, dass auch andere Zeugen den Täter gesehen haben und Hinweise auf ihn geben können.

Der Einbruch spielte sich gegen 16.45 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Vater-Jahn-Straße ab. Durch verdächtige Geräusche aus Richtung der Terrassentür aufgeschreckt sah die 84-jährige Frau dort nach und entdeckte einen Einbrecher. Dieser hatte einen sogenannten Kuhfuß, eine Art Brechstange, in der Hand und setzte diese gerade an der Tür an.

Flüchtete der Unbekannte in einem weißen Transporter?

Dann ging alles blitzschnell, und die Seniorin konnte lediglich noch erkennen, dass der Täter ein blaukariertes Hemd trug. Weitere Details erkannte sie nicht. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alte sein. Möglicherweise haben Zeugen aber gesehen, wie der Unbekannte in einem weißen Transporter wegfuhr. Solch ein Fahrzeug war etwa 30 Minuten vor der Tat an der Vater-Jahn-Straße gesehen worden. Eventuell ist der Täter damit geflüchtet. Die Lehrter Polizei nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

