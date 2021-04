Lehrte

Einer hatte ein Werkzeug in der Hand, der andere stand Schmiere: Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend versucht, in das Eiscafé Dolomiti an der Iltener Straße einzudringen. Doch dabei wurden sie von einem Passanten gestört. Das Duo türmte und wird jetzt von der Polizei mit einer Personenbeschreibung gesucht.

Der Vorfall spielte sich gegen 22 Uhr ab. Was die Täter hofften, in dem derzeit wegen Corona geschlossenen Eiscafé zu erbeuten, ist unklar. Bei ihrem Versuch, die Tür des Geschäfts zu öffnen, richteten sie etwa 2000 Euro Schaden an. Als die von den Zeugen alarmierte Polizei am Tatort eintraf, waren die beiden Unbekannten bereits über alle Berge.

Einen der Täter beschrieben der Augenzeuge als 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover mit Kapuze, eine dunkle Hose und einen türkisfarbenen Mundschutz. Der zweite Unbekannte ist etwas größer und von kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Jacke und dunkelblaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel