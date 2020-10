Lehrte

Während die Eigentümer eines Škoda Fabia am Mittwoch den neuen Friedhof in Lehrte besuchten, ist ein Einbrecher in ihr Auto eingedrungen. Er hebelte ein Seitenfenster des Wagens auf und stahl daraus zwei Geldbörsen und ein Handy. Doch all das warf er sofort wieder weg. Nach Angaben der Polizei fanden die Besitzer die Gegenstände direkt neben dem Auto liegend wieder. Allerdings hatte der Dieb aus den Geldbörsen das Bargeld genommen – etwa 50 Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen 13 und 13.30 Uhr. Die Polizei hofft nun, dass Augenzeugen etwas mitbekommen haben. Das Kommissariat in Lehrte nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen. Auf dem Parkplatz am Friedhof war es in den vergangenen Jahren mehrfach zu Einbrüchen in Autos gekommen. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände nicht offen im Auto liegen zu lassen.

Von Achim Gückel