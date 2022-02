Lehrte

Friseurläden, Bäckerfilialen, Pizzabringdienste: In Lehrtes Kernstadt hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Einbrüche in Geschäfte oder Gastronomiebetriebe gegeben. Jetzt sind unbekannte Täter in die Werkstatt eines Autohauses an der Burgdorfer Straße sowie in den daran angrenzenden Verkaufsraum einer benachbarten Tankstelle eingedrungen. Dabei stahlen sie eine Digitalkamera sowie Tabakwaren.

Laut Angaben der Lehrter Polizei ereigneten sich beide Einbrüche zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 6.45 Uhr. Am Autohaus hebelten die Täter eine Werkstatttür auf und durchsuchten dann mehrere Büros. Von dort aus gelangten die Eindringlinge auch in die Tankstelle, indem sie eine Zwischentür aufbrachen.

Von Achim Gückel