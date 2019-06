Lehrte Lehrte Diebe stehlen Abbruchhammer und Rüttelplatte Einbrecher haben sich am vergangenen langen Wochenende Zugang zu einem Baucontainer auf einem Grundstück an der Mielestraße verschafft. Sie stahlen einen schweren Bohrhammer und eine Rüttelplatte. Wert der Beute: etwa 7500 Euro.

Einbrecher sind in einen Baucontainer an der Mielestraße in Lehrte eingedrungen. Quelle: Symbolbild