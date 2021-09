Immensen

Der Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen ist in der Nacht zum Sonnabend das Ziel von Einbrechern gewesen. Wie sie in das Gebäude gelangen konnten, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Im Geschäft brachen sie jedoch eine Zwischentür auf. Danach griffen sie sich die Zigarettenstangen und verschwanden wieder. Mitarbeiter des Dorfladens bemerkten die Folgen des Einbruchs am Sonnabendmorgen.

Der Wert der Beute ist bislang unklar. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Zeugen etwas zu dem Einbruch sagen können. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel