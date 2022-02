Lehrte

In der Lehrter Kernstadt häufen sich derzeit die Einbrüche in Geschäfte. In den vergangenen Tagen waren unbekannte Täter unter anderem in die Räume eines Pizza-Bringdienstes an der Iltener Straße sowie bei einem Bäckerladen an der Marktstraße und eine griechischen Restaurant an der Ahltener Straße eingedrungen. In der Nacht zu Sonntag hebelte ein Einbrecher nun die Eingangstür zu einem Friseursalon an der Burgdorfer Straße auf. Gestohlen wurde bei dieser Tat aber offenbar nichts, teilt die Polizei mit.

Darüber hinaus gab es in derselben Nacht noch einen Einbruchsversuch bei der Filiale der Bäckerei Maaßen an der Ahltener Straße. Dort hielten aber sowohl ein Fenster als auch die Eingangstür dem Hebelwerkzeug des Unbekannten stand. Der Täter zog ebenfalls ohne Beute ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für beide Taten. Hinweise nimmt die unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Die drei Filialen der Bäckerei Maaßen in der Lehrter Kernstadt sind in den vergangenen Monaten mehrfach das Ziel von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen gewesen. Aus jener an der Marktstraße hatte ein Unbekanntererst vor rund einer Woche Brot, Getränke und etwas Bargeld gestohlen.

Von Achim Gückel