Lehrte

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag versucht, in eine Lagerhalle auf dem Gelände des Friedhofs an der Straße Am Stadtpark einzudringen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hat der Einbrecher zunächst eine Lampe in der Nähe der hinteren Eingangstür zerstört, vermutlich, um nicht von vorbeikommenden Passanten beobachtet zu werden. Dann hat er offenbar mehrmals versucht, die Tür aufzuhebeln – doch das misslang ihm. Eine genaue Uhrzeit konnten die Ermittler nicht nennen. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Polizeiwache zu melden.

Von Oliver Kühn