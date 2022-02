Lehrte

In der Nacht zu Freitag vergangener Woche traf es einen Pizzabringdienst an der Ahltener Straße. Vier Nächte später gab es nun einen Einbruch in eine Pizzeria an der Breiten Lade. Nach Angaben der Polizei ist ein Unbekannter dort in der Nacht zu Dienstag eingestiegen, nachdem er eine Fensterscheibe aufgehebelt hatte. Der Täter stahl Bargeld aus einer Kasse und verschwand unerkannt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Neben den zwei Pizzadiensten waren in den vergangenen Tagen auch eine griechische Taverne an der Ahltener Straße sowie ein Restaurant an der Königstraße und eine Bäckereifiliale das Ziel von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen.

Von Achim Gückel