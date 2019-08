Lehrte

Einbruch in der katholischen Grundschule St. Bernward an der Feldstraße. Dort sind in der Nacht zu Mittwoch unbekannte Täter in das Sekretariat und den Bereich der Schulleitung eingedrungen. Was sie stahlen ist noch nicht genau ermittelt. Mindestens einen Beamer ließen sie jedoch mitgehen. An Geld gelangten die Eindringlinge jedoch nicht. Das sei in einem Panzerschrank aufbewahrt, den die Einbrecher nicht öffnen konnten, heißt es.

Einbrecher kommen durch eine Hintertür

Die Täter kamen durch eine Tür im rückwärtigen Bereich der Grundschule. Nachdem sie dort zunächst erfolglos versucht hatten, einen Zugang zu öffnen, setzten sie an einem zweiten den Hebel an. Diese Tür gab schließlich nach. Auch im Inneren der Schule beschädigten die Täter eine Tür. Als sie diese ebenfalls nicht öffnen konnten, zertrümmerten sie eine Scheibe am Sekretariat und verschafften sich auf diese Weise Zugang.

Nach Angaben der Lehrter Polizei wurden auch mehrere Schränke durchwühlt. Den Unterrichtsauftakt in der katholischen Grundschule am Donnerstag hat der Einbruch allerdings nicht beeinflusst.

Von Achim Gückel