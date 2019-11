Lehrte/Arpke/Sievershausen

In der dunklen Jahreszeit gibt es im Lehrter Stadtgebiet wieder vermehrt Einbrüche sowie Einbruchsversuche in Wohnhäuser. Allein zwischen Donnerstagmittag und Sonnabend gab es drei solcher Fälle, meldet die Polizei. Den größten Schaden richteten die Täter dabei in einem Zweifamilienhaus an der Kirchlahe in Sievershausen an. Dort hebelten sie am Sonnabend zwischen 15 und 18.30 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten beide Wohnungen und nahmen Schmuck mit. Der Wert der Beute ist noch unbekannt.

An einem Einfamilienhaus an der Straße Am alten Friedhof in Arpke blieb es bei einem Einbruchsversuch. Dort wollten die Täter die Verglasung einer Tür einwerfen. Das misslang jedoch.

An der Gneisenaustraße in Lehrte drangen unbekannte Täter in ein vorübergehend nicht bewohntes Haus ein und stahlen daraus Werkzeuge. Diese Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr.

Von Achim Gückel