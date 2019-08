Lehrte

Das Reisebüro an der Zuckerpassage und jenes im Neuen Zentrum sind in der Nacht zu Donnerstag von Einbrechern heimgesucht worden. Die Polizei vermutet, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren. Große Beute machten sie jedoch nicht. Die Rede ist von einem dreistelligen Betrag. An dem Reisebüro an der Zuckerpassage hebelten die Unbekannten die vordere Zugangstür auf. An jenem im Neuen Zentrum gingen sie in gleicher Weise an einer Notfalltür im rückwärtigen Bereich vor. Beide Büros wurden durchwühlt. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Weitere Meldungen der Lehrter Polizei und Feuerwehr finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel