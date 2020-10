Lehrte

Der mittlerweile zweite Stadtteilflohmarkt hat am Sonntag zahlreiche Schnäppchenjäger und Trödelfreunde in den Norden der Kernstadt gelockt. Mit 85 Ständen hatte sich die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt. Die Initiative aus Anwohnern aus dem Herzogweg hatte das Flohmarktgebiet zudem noch um einige Straßen erweitert.

Wegen Corona mussten allerdings strenge Hygieneregeln beachtet werden. An den Ständen galt Maskenpflicht für Verkäufer und Kunden. Die Standbetreiber boten zudem Desinfektionsmittel an und hatten mit Flatterband und Hinweisschildern Einbahnstraßensysteme eingerichtet. „Die Vorbereitungen sind wegen Corona deutlich aufwändiger gewesen“, sagte Udo Gallowski vom Organisationsteam. Auf die Hygienevorgaben hatte er sämtliche Standbetreiber auch noch einmal in einem persönlichen Gespräch hingewiesen. Mit der Einhaltung war er sehr zufrieden. „Alle waren sehr diszipliniert, bei unseren Kontrollen haben wir keine Verstöße festgestellt“, sagte Gallowski.

Anzeige

Anwohner haben Keller und Dachböden ausgemistet

Die Besucher bummelten mit Plänen durch die Straßen, auf denen die Stände eingetragen waren. Manch einer wurde gleich an mehreren Ständen fündig. Jörg Senger zum Beispiel erstand bei Natascha Heidrich und Christian Voigt an der Yorckstraße einen Weizenbierkrug aus Ton. „Weizenbier mal nicht aus dem typischen Glas – das ist doch gleich ein ganz neues Trinkerlebnis“, sagte der Lehrter lachend. Ehefrau Isabell freute sich derweil über eine Winterjacke, den „Zauberer von Oz“ auf DVD und eine Saftpresse: „Die habe ich sogar noch von 15 auf zehn Euro runtergehandelt.“

Geld ins Körbchen: Jörg Senger kauft Natascha Heidrich einen Weizenbierkrug aus Ton ab. Quelle: Katja Eggers

Voigt und Heidrich hatten für den Flohmarkt Keller, Dachboden und Werkstatt ausgemistet. „Diesmal gehen vor allem CDs und Gesellschaftsspiele gut“, sagte Voigt. Bei der Premiere hatte er indes viel Werkzeug verkauft. „Ich bin doch froh, wenn ich die Sachen nicht wegschmeißen muss und andere sich noch dran freuen“, sagte der Lehrter.

Zur Galerie Lehrtes zweiter Stadtteilflohmarkt hat viele Trödelfreunde und Schnäppchenjäger in den Norden der Kernstadt gelockt. Wegen Corona galten diesmal jedoch strenge Hygienevorgaben.

Sammler suchen nach Schallplatten und Comics

Achim Tischer aus Lehrte-West verkaufte an seinem Gaststand an der Steinstraße derweil vor allem Dinge, die er im Vorfeld eigentlich eher als Ladenhüter eingestuft hatte. Unter anderem wurde er eine Tischleuchte, eine große Wanduhr und viel Kleinkram aus Porzellan los. Schon gleich zum Anfang hatte ihm ein Profihändler eine ganze Kiste mit Zinngegenständen abgekauft. Die ersten an seinem Stand, seien indes einige Sammler gewesen. „Die haben gezielt nach Schallplatten und Comics gesucht – aber damit konnte ich nicht dienen, Platten sammele ich ja selber“, sagte Tischer.

Damit Besucher sich nicht begegnen: An den Ständen gilt eine Einbahnstraßenregelung. Quelle: Katja Eggers

Oliver und Anke Meyer erstanden bei ihm für nur einen Euro einen Espressokocher. Das Paar aus der benachbarten Gneisenaustraße hätte eigentlich gern selber einen Stand beim Flohmarkt betrieben, aber urlaubsbedingt zu spät von der Veranstaltung erfahren. „Jetzt verbinden wir den Flohmarktbummel eben mit einem Sonntagsspaziergang durch die Nachbarschaft – das ist auch schön“, sagte Oliver Meyer.

Von Katja Eggers