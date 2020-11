Aligse

Lehrtes politisches Streitthema Nummer eins der vergangenen vier Jahre kommt wieder auf den Tisch. Schon in den nächsten Wochen soll über den Bebauungsplan für das geplante Aldi-Logistikzentrum vor den Toren Aligses debattiert werden. Doch zu einer Einwohnerversammlung, die den politischen Beratungen eigentlich vorangehen sollte, wird es vorerst nicht kommen. Die Versammlung war zwar schon geplant. Doch Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße sagte sie am Mittwochabend im Rat der Stadt offiziell wieder ab.

Das Gesundheitsamt habe angesichts der aktuell sehr angespannten Corona-Infektionslage in der Stadt dazu geraten, die Zusammenkunft abzublasen, sagte Prüße. Nun werde man mögliche „verfahrensrechtliche Konsequenzen“ für die Beratungen um das geplante Logistikzentrum prüfen.

Anzeige

Forderung: Aldi-Verfahren vorerst ruhen lassen

Schon vor der Ratssitzung hatten Bürger schwere Bedenken gegen die Ansetzung der Einwohnerversammlung geäußert. In der Einwohnerfragestunde des Stadtparlaments gab dann der Aligser Vize-Ortsbürgermeister Martin Schieweck diesen Vorbehalten eine Stimme. „Es fehlt mir jegliches Verständnis für eine solche Einwohnerversammlung während des Teil-Lockdowns“, sagte er. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von etwa 270 „zuhauf in eine Sporthalle kommen zu sollen“, sei absolut unverständlich. Die mögliche Ansetzung einer Ortsratssitzung Ende November nannte Schieweck „fragwürdig“. Er forderte den Rat auf, das gesamte Verfahren zum Aldi-Bebauungsplan so lange ruhen zu lassen, bis die Corona-Lage sich beruhigt habe.

Die Plan, die Aligser als Erstes über die überarbeiteten Planungen für das Aldi-Zentrum zu informieren, geht auf einen Wunsch des Ortsrats zurück. Der hatte solch ein Vorgehen ausdrücklich gefordert. Weil mittlerweile sämtliche neuen Planungen des Unternehmens Aldi samt Gutachten im Rathaus vorliegen und die Sache wieder vorangehen soll, hatte die Stadtverwaltung schon vor einigen Tagen die nun abgesagte Einwohnerversammlung anberaumt – und zwar für Montag, 16. November, ab 19 Uhr in der Sporthalle an der Aligser Grundschule.

Stadt hatte Livestream bei Versammlung geplant

Dort sollten maximal 100 Zuhörer teilnehmen können. Es sollten wegen Corona strenge Abstands- und Hygieneregeln gelten. Und jeder Gast hätte sich zuvor namentlich und mit Adresse anmelden müssen. Um noch mehr als nur 100 Menschen zu erreichen, hatte die Stadt auch Videoaufnahmensamt Online-Livestream und eine Telefon-Hotline für Fragen vorgesehen.

Nach der Einladung für die Versammlung schnellte die Zahl der mit Covid-19 Infizierten in Lehrte jedoch sprunghaft nach oben. Nach den Masseninfektionen im Seniorenzentrum Gloria-Park wurde die Stadt zum Corona-Hotspot Nummer eins in der Region Hannover. Das sei nicht absehbar gewesen, als man die Versammlung geplant habe, verteidigte sich Prüße in der Ratssitzung.

Kritiker: „ Einwohnerversammlung wäre Wahnsinn“

Schon in den vergangenen Tagen hatte es unter anderem auf Facebook Debatten über den Sinn einer Einwohnerversammlung im Corona-Lockdown gegeben, in dem sich die Menschen eigentlich aus dem Weg gehen sollen. Das sei „Realsatire“, „Wahnsinn“ und „unverantwortlich“ hieß es dort unter anderem. Ein in Aligse ansässiger Betreiber eines Restaurants stellte die Frage, warum er seinen Laden dicht machen müsse, wenn sich anderswo 100 Leute treffen dürften.

Aligses Ortsbürgermeister Frank Seger (parteilos), ein entschiedener Gegner des Aldi-Projekts, sprach noch am Mittwochmittag von einem „unbegreiflichen Schritt“ der Stadtverwaltung. Eine Einwohnerversammlung im Corona-Teil-Lockdown sei nicht mehr als eine Alibi-Veranstaltung. Die Stadt hoffe wohl darauf, dass wenige Bürger kommen, wenige Fragen gestellt und wenig Kritik geäußert wird, um die Planung für das Projekt möglichst geräuschlos voran zu bringen, mutmaßte Seger.

Aldi hat Recht auf Fortgang des Verfahrens

Wenige Stunde später stoppte Bürgermeister Prüße – auch er ist kein Freund des Aldi-Logistikzentrums an dieser Stelle im Stadtgebiet – die Vorbereitungen für die Einwohnerversammlung. Die politischen Beratungen für dem Thema liegen damit jedoch nicht auf Eis. Sie sollen nach jetzigem Stand Ende November im Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen und dann im Bauausschuss neu aufgenommen werden. „ Aldi hat alles neu geplant und die neuen Gutachten bezahlt“, sagt dazu Stadtsprecher Fabian Nolting. Das Unternehmen habe ein Recht darauf, dass das Verfahren um den Bebauungsplan nun politisch vorangebracht werde. Die Einwohnerversammlung sei indes kein offiziell notwendiger Verfahrensschritt. Gleichwohl könne man sie nachholen, wenn sich die Corona-Lage entspannt habe.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel