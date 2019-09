Lehrte/Ahlten

Schlechte Nachricht für alle Autofahrer, die gern den Eisenbahnlängsweg zwischen Lehrte und Ahlten nutzen: Die Verbindung bleibt länger dicht als bisher angenommen. Die ursprünglich bis zum 11. Oktober anberaumte Vollsperrung wurde jetzt um fünf Wochen verlängert. Erst am 16. November wäre der Eisenbahnlängsweg damit wieder frei befahrbar.

Grund für die Sperrung sind die derzeitigen Arbeiten am Containerterminal Megahub, dessen Baustelle sich am Eisenbahnlängsweg entlang über fast einen Kilometer erstreckt. Dort werden derzeit die sogenannten Gleistragwannen installiert. Der Transport der überbreiten Bauelemente erfolgt über ein Zwischenlager an der Brüsseler Straße zur Baustelle. Die Sperrung bezieht sich daher auf den gesamten Bereich zwischen der Brüsseler Straße und der Einmündung auf die Kreisstraße 122 bei Ahlten. Auch Fußgänger und Radfahrer können den Eisenbahnlängsweg in diesem Abschnitt nicht nutzen.

Unmut in Ahlten über Schleichverkehr durch das Dorf

In Ahlten wächst unterdessen der Unmut über die lange Sperrzeit für den Eisenbahnlängsweg. Dadurch gebe es viel Schleichverkehr durch den Ort zur Straße Am Rehwinkel, unter anderem über die Backhausstraße, die demnächst ebenfalls wegen des zweiten Sanierungsabschnitts gesperrt wird, sagt Ortsbürgermeisterin Koehler.

Nach Auskunft der Lehrte Stadtverwaltung hält die Bahn an ihrem Plan fest, den Probebetrieb des Megahub noch in diesem Jahr zu starten. Daher müsse jetzt mit Hochdruck an dem Einbau der Gleistragwannen gearbeitet werden.

Von Achim Gückel