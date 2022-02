Lehrte

„Herr Prüße, lassen Sie unsere Familien nicht im Regen stehen“: Mit diesem Slogan und der Forderung an Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) auf einem großen Transparent hat sich Martina Limburg vor dem Lehrter Gymnasium eingefunden, am Treffpunkt zur Demonstration für ein familienfreundlicheres Lehrte. Aufgerufen dazu hatten Suela Widemann, Vorsitzende des Stadtkitabeirates, und Katharina Musiolek, ebenfalls Mitglied des Vorstands. Rund 40 Eltern und Kinder waren dem Aufruf trotz des nasskalten Wetters gefolgt und marschierten mit Masken und Abstand zum Lehrter Rathaus. Wofür sie auf die Straße gingen, stand auf ihren Regenschirmen zu lesen: etwa „Sichere Betreuung“ und „bezahlbares Kitaessen“.

Auf den Schirmen haben die Eltern ihre Wünsche für ein familienfreundliches Lehrte notiert. Quelle: Sandra Köhler

Unsichere Betreuung trifft Eltern hart

„Ich bin dabei, weil ich von den Kürzungen der Betreuungszeiten in Arpke selbst betroffen bin“, sagte Martina Limburg. „Eigentlich habe ich einen Ganztagsplatz mit Betreuung bis 16 Uhr. Aber Schluss ist um 14 Uhr. Deshalb kann ich meine eigenen Arbeitszeiten nicht wie geplant aufstocken“, erzählt sie aus ihrer Sicht als Betroffene. „Das wirkt sich auf alles aus: auf die Kinder, die Familie, den Beruf.“ Die geplante Erhöhung der Essensgelder in den Kitas um mehr als 130 Prozent empfinde sie da geradezu als Hohn. „Keine Haushaltssanierung auf dem Rücken unserer Kinder“, sagte sie.

Wie Limburg und ihrer Familie gehe es vielen Lehrter Familien, auch Organisatorin Widemann. „Wir wissen alle um den Mangel an Fachkräften in den Kitas. Aber wir sind überzeugt davon, dass es dringend an der Zeit ist, dass die Stadt Lehrte diesem etwas entgegensetzt.“ Um die Betreuung zumindest von 20 Kinder der 50 betroffenen Kinder über 14 Uhr hinaus zu gewährleisten, haben Eltern sogar einen Verein gegründet. „Aber das ist ein Notbehelf, um uns gegenseitig zu unterstützen, keine Dauerlösung, die die Stadt aus ihrer Pflicht entlässt“, ergänzt Katharina Musiolek.

Die demonstrierenden Eltern zeigen Flagge vor dem Lehrter Rathaus. Quelle: Katharina Musiolek

Bürgermeister hat Ideen für mehr Familienfreundlichkeit

Zwar sei die vom Jugendhilfeausschuss bereits abgelehnte geplante Erhöhung der Essensgelder einer der gravierendsten Punkte – aber längst nicht der einzige. In Lehrte liege in puncto Familienfreundlichkeit noch weitaus mehr im Argen. Besonders ärgerlich seien in allen Kitas vorkommende kurzfristige Einschränkungen der Betreuungszeiten, wenn Eltern ihre Kinder nicht oder nicht über die volle Zeit in die Kita bringen können. Und die schlechte Abstimmung der Kita-Schließzeiten und des Betreuungsangebotes für Grundschulkinder in den Sommerferien sei ebenfalls ein Problem, sagte Widemann. „Sollen denn alleinerziehende Mütter mit Kindern in der Grundschule und der Kita sechs Wochen am Stück zu Hause bleiben?“

Martina Limburg (links) will ein Zeichen setzen gegen Kürzung der Betreuungszeiten und familienunfreundliche Politik. Quelle: Sandra Köhler

Bürgermeister Prüße kam Musiolek zufolge mit den Demonstrierenden auf dem Rathausplatz ins Gespräch. Er skizzierte Ideen, mit denen sich Kritikpunkte vielleicht lösen ließen – unter anderem könne er sich ein Modell vorstellen, in dem die Gebühren für das Kitaessen nach Einkommen gestaffelt würde. Auch in Sachen sicherer Betreuung gab er sich Musiolek zufolge optimistisch: Die Bewerberlage sei zur Zeit gut.

Von Sandra Köhler