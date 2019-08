Lehrte

Während der Sommerferien ist in einem Raum in der Grundschule An der Masch Asbest freigesetzt worden. Nach Angaben von Stadtsprecher Fabian Nolting war der Auslöser der Einsatz einer Elterninitiative, bei dem der extrem krebserregende Stoff ausgetreten sei. Die Elterninitiative Pro Kids Lehrte sagt, dies sei unbeabsichtigt beim Entfernen von Spinnweben mit einem Staubsauger geschehen. Dabei sei der marode Putz von der Wand gefallen. Die Verwaltung hat den Raum deshalb gesperrt und will nun in allen Räumen der Grundschule die Raumluft messen und Materialproben nehmen. Derzeit darf deshalb niemand das Gebäude betreten.

Nur noch Fachfirmen dürfen renovieren

Der betroffene Klassenraum E2 der Klasse 1b. Quelle: Privat

Der Schadensfall im Raum E2 der Klasse 1b hat sich am 26. Juli zugetragen. Michael Nesemann, Sprecher der Elterninitiative Pro Kids Lehrte, war selbst dabei. „Der Putz ist einfach abgebröckelt, danach gab es eine große Staubentwicklung.“ Ob jemand dabei Asbest eingeatmet habe, sei unklar. Er habe daraufhin sofort das Gesundheitsamt der Region Hannover informiert. Wenn die Ergebnisse des externen Gutachters in der nächsten Woche und damit noch vor Ferienende vorlägen, gebe es einen Ortstermin an der Schule, um die möglichen Gefahren abzuwägen und mögliche Sanierungsarbeiten auszuloten, bestätigt Regionssprecherin Sonja Wendt.

Nach den Ferien will die Stadt zudem ein Gespräch mit der Schulleitung und den Eltern führen. „Wir wollen damit Panikmache verhindern und Gerüchten in den sozialen Netzwerken entgegentreten“, sagt Stadtsprecher Nolting. Zudem wolle die Stadt nun alle Schulen sowie öffentliche Gebäude, die vor 1995 gebaut wurden, auf Schadstoffe überprüfen. Bis dahin war Asbest vielerorts verwendet worden. Eines hat die Stadt aber schon jetzt entschieden: Renovierungen in Schulen werden künftig nur noch von Fachfirmen erledigt und nicht mehr von Elterninitiativen.

Eltern: Asbest schon vor einem Jahr freigesetzt?

Die Elterninitiative wirft der Stadt dennoch mangelnde Transparenz in der Angelegenheit vor. In einem ersten Schreiben der Stadt an das Gesundheitsamt sei von einem Werkraum statt von einem Klassenraum die Rede gewesen. Schon vor einem Jahr habe man die Verwaltung zudem darauf hingewiesen, dass auch an der Heizung des betreffenden Raumes der Putz abbröckele. „Die Stadt hat jedoch gesagt, dass alles in Ordnung sei. Das ist eine Blockadehaltung“, kritisiert Sprecher Nesemann. Denn eventuell seien die Schüler schon seit dieser Zeit Asbest ausgesetzt. Wenn sich der Verdacht bestätigen sollte, hätte die Stadt ihre Fürsorgepflicht verletzt. „Das würden wir dann der Schulaufsicht melden, denn dann steht der Vorwurf der Körperverletzung im Raum“, so Nesemann.

Politik dringt auf Transparenz

Nach Bekanntwerden des Asbestfundes dringen die Fraktionen der Mehrheitsgruppe von SPD, Grünen und Linken im Stadtrat nun auf einen transparenten Umgang mit dem Thema und die Einbindung aller Beteiligten. „Die Stadtverwaltung hat angekündigt, ein Informationsgespräch über den Fund gemeinsam mit der Schulleitung und den Elternvertretern zu führen, das ist ein wichtiger erster Schritt“, erklärt der Schulausschussvorsitzende Thomas Diekmann ( SPD).

Auch dass das Gesundheitsamt von der Stadt umgehend informiert und der betroffene Raum sofort gesperrt worden seien, begrüßt die Mehrheitsgruppe. „Wir erwarten aber, dass nun zügig mit den nötigen Sanierungsmaßnahmen begonnen wird“, betont Christoph Lokotsch ( Die Linke). In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte der Schulausschuss auf Drängen der CDU der Verwaltung den Auftrag erteilt, den Sanierungsbedarf und mögliche Schadstoffbelastungen in allen Lehrter Grundschulen zu prüfen. „Dass das Thema nun so dringlich wird, war nicht vorherzusehen, aber es zeigt, dass diese Prüfung schnell beginnen muss“, fordert Carsten Milde ( Bündnis 90/Grüne).

In der 1889 erbauten Schule gab es bereits vor 20 Jahren einen Asbestvorfall. Damals war bei Renovierungsarbeiten einer Firma Asbeststaub freigesetzt worden. Die Schule war danach geschlossen worden, und die fast 300 Schüler mussten vorübergehend in der katholischen St.-Bernward-Schule unterrichtet werden.

„Wir hoffen, dass der Schulbeginn jetzt aber nicht betroffen ist und kein Container nötig wird“, sagt Nolting. Man müsse nun abwarten, was bei den Untersuchungen herauskommt.

Die Mehrheitsgruppe will nun dafür sorgen, dass das Thema auf der nächsten Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 22. August behandelt und die Öffentlichkeit damit umfassend informiert wird. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Städtischen Galerie, Alte Schlosserei 1.

Wie Asbest zu Krankheiten führt Asbest wurde seit den Dreißigerjahren wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften in so großen Mengen verbaut wie kaum ein anderer Werkstoff. Im Jahr 1993 wurde er in Deutschland verboten, da eindeutig nachgewiesen war, dass er krebserregend ist. Charakteristisch für Asbest ist die Eigenschaft, sich in feine Fasern zu zerteilen, die sich weiter aufspalten und dadurch leicht eingeatmet werden können. Die Fasern können langfristig in der Lunge verbleiben und das Gewebe reizen. Die Asbestose, das heißt die Lungenverhärtung durch dabei entstehendes Narbengewebe, wurde bereits 1936 als Berufskrankheit anerkannt. Heute ist auch bekannt, dass durch die Reizwirkung in der Lunge oder das Wandern der Fasern zum Brust- und Bauchfell hier Tumore entstehen können.

