Lehrte

So vieles ist anders an diesem Abend: Es herrscht Abstand zwischen den Zuhörern. Sie tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn sie zu ihren Plätzen gehen. Und das tun sie mit zeitlicher Distanz. Doch eines ist genauso wie vor der Corona-Krise. Am Ende brandet im Kurt-Hirschfeld-Forum lauter Applaus auf. Endlich, nach langer Corona-Pause, gibt es wieder Kultur in großem Stil in der Stadt!

Ja, es gibt an diesem denkwürdigen Abend immer wieder Grund, euphorisch und mit Jubelrufen zu applaudieren. Denn es ist wunderbar und beglückend, wie sich das Barockensemble Musica Alta Ripa mit den syrisch-kurdischen Musikern Mevan Younes und Hogir Göregen einen kulturell-musikalischen Schlagabtausch liefert. Unter dem klangvollen Namen „Nouruz“ bildet dieses Konzert den Abschluss des Kultursommers der Region Hannover.

Der Neubeginn nach einer langen Corona-Pause

„Nouruz“ steht für Neubeginn und bezeichnet das wichtigste Fest in Kurdistan, das jedes Jahr am 21. März, dem Geburtstag von Johann Sebastian Bach, gefeiert wird. Ein Neubeginn ist auch das, was sich im Forum unter Corona-Bedingungen abspielt. Statt rund 400 Menschen haben dort wegen der Corona-Regeln nur noch rund 160 Platz. Jeder Gast musste bei der Vorbestellung seiner Karten auch seine persönlichen Daten hinterlegen.

Die Zuhörer erleben an diesem Abend, wie überraschend und intensiv sich Orchestersuiten von Bach mit orientalischen Tänzen zu musikalischen Bildern vereinen und in einer lebendigen Performance aufgehen. Gleich zu Anfang begeistert die Solo-Improvisation von Hogir Göregen an der Rahmentrommel. Mit einem sanften, leisen fast schmeichlerischen Anschlag lockt er immer schneller ansteigende Rhythmen hervor, die vom Publikum sofort mit viel Beifall gefeiert werden.

Scharfe Kontraste, hoher musikalischer Genuss

Als Kontrast gesellen sich Suiten für Violoncello oder das Konzert für Cembalo und Orchester dazu, das jedes für sich einen musikalischen Genuss liefert. Vereint jedoch mit Schellenkranz, Rahmentrommel, Bouzuq, Flöte, Cembalo, Violine, Violoncello und Kontrabass entsteht ein Klangbild, das Raum für Improvisationen und temporeiche Arrangements lässt. All das ist ungewöhnlich, aber auch harmonisch konzertant.

Für Julienne Franke vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur der Stadt Lehrte steht an diesem Abend indes die Sicherheit der Besucher im Vordergrund. Auf Stuhlreihen mit bis zu zehn Personen habe sie verzichtet, sagt sie. Nur bis zu drei Stühle stehen jeweils nebeneinander. Und das wird in den Vorstellungen der Lehrter Kulturreihe, die in wenigen Tagen beginnt, auch so bleiben.

Von Susanne Hanke