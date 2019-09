Hämelerwald

Dem Stammpublikum sind sie wohlbekannt: Das Klassik-Ensemble Tedesco war bereits des Öfteren auf dem Adolphshof bei Hämelerwald zu Gast. Am Sonntag, 15. September, geben die Musiker aus Hannover dort erneut ein Konzert, diesmal mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Gabriel Fauré.

Mitglieder dieses professionellen Ensembles, das in verschiedenen Besetzungen konzertiert, sind Musiker, die im Niedersächsischen Staatsorchester Hannover, in der Radiophilharmonie des NDR Hannover oder freiberuflich an Musik- und Musikhochschulen tätig sind.

Vier meisterhafte Musiker

Am Sonntag formieren sich vier Musiker zum Richard-Strauss-Klavierquartett: Nicolai Krüger am Klavier studierte unter anderem in Weimar und besuchte die Meisterklasse an der Münchner Musikhochschule. Birte Päplow (Violine) ging mit 18 Jahren an das Spezialgymnasium für Musik in Dresden, war Stipendiatin der Yehudi-Menuhin-Stiftung und ist festes Mitglied im Staatsorchester Hannover. Johanna Held (Viola) war Mitglied im Europäischen Jugendorchester und gehört zum Niedersächsischen Staatsorchester. Sabine Lauer (Violoncello) als Seele und Kopf des Ensembles Tedesco hat diese Formation 1992 als Kammermusikvereinigung gegründet, ist Dozentin an der Freien Musikschule Hannover und künstlerische Leiterin des Kammerorchesters Bothfeld.

Auf dem Programm stehen am Sonntag, 15. September, das Klavierquartett g-moll von Wolfgang Amadeus Mozart und das Klavierquartett g-moll von Gabriel Fauré. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Von Gabriele Gerner