Lehrte/Burgdorf

Das Lehrter Gesangsensemble vis-à-vis präsentiert sein Können einmal mehr der Öffentlichkeit. Am Sonnabend, 29. Februar, tritt es unter der Leitung von Gabriel Gutzmann von 17 Uhr an in der Markuskirche am Distelborn in Lehrte auf. Dabei schlägt es unter dem Motto „Europäische Klangreise“ einen weiten zeitlichen Bogen von Kompositionen des 15. bis hin zu solchen des 20. Jahrhunderts. Das Programm ist paneuropäisch, es werden diverse Sprachen und Stücke aus zahlreichen Ländern zu hören sein. Für Abwechslung und kleine Verschnaufpausen für das Ensemble sorgen zwischendurch einige Instrumentalstücke, gespielt von Benjamin Brückmann am Cello.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird aber gebeten. Am Sonnabend 7. März tritt das Ensemble vis-à-vis mit seiner Klangreise durch Europa ebenfalls von 17 Uhr an in der Friedhofskapelle am Niedersachsenring in Burgdorf auf.

Von Achim Gückel