Lehrte

Innerhalb von nur einer Woche ist zum zweiten Mal ein Fuchs in das ehemalige Klärbecken am Hohnhorstweg gefallen. Die Tierretter der Ortsfeuerwehr Röddensen sind am Dienstagabend gegen 20 Uhr von Spaziergängern alarmiert worden. Im Gegensatz zum Einsatz vor genau einer Woche war diesmal ein recht junger Fuchs...