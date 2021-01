Lehrte

Impfauftakt in Lehrte: Am Freitagvormittag sind die ersten Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen im Stadtgebiet immunisiert worden. Den Auftakt machten das Rosemarie-Nieschlag-Haus an der Iltener Straße und das Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund in Ahlten. Im AWO Gloria Park in Lehrte wird das mobile Impfteam am Sonntagvormittag anrücken, der Lindenhof in Hämelerwald und der Sonnenhof in Aligse haben derweil noch keinen Termin genannt bekommen, stehen aber in den Startlöchern.

Im Rosemarie-Nieschlag-Haus setzte die medizinische Fachkraft Gerd Brunch die erste Spritze mit dem Präparat von Biontech/Pfizer bei Frieda Böttjer. Sie ist mit 102 Jahren die älteste Bewohnerin des Hauses. „Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch“, sagte die Seniorin. An der Seite ihres Lieblingspflegers Daniel Wolter erhielt Böttjer die Impfung.

Die Impfbereitschaft ist groß

Nach Böttjer werden bis zum frühen Abend noch 93 weitere Bewohner geimpft. Die Impfbereitschaft ist hoch – von den insgesamt 96 Bewohnern wurden lediglich zwei Palliativpatienten nicht immunisiert. Von den 100 Mitarbeitern im Rosemarie-Nieschlag-Haus ließen sich 60 die Spritze geben. Das dreiköpfige mobile Team um Arzt George Frisch aus Hannover impfte nach Böttjer erst die Bewohner und Beschäftigten des Demenzbereiches und dann diejenigen der restlichen Stationen.

Erkennbare Nebenwirkungen gab es laut Einrichtungsleiterin Silvia Liedtke nicht: „Alle haben die Impfungen bisher gut vertragen.“ Auch sie selbst fühlte sich nach der Spritze prima und bewertete die gesamte Impfaktion als „perfekt“.

Wegen eines neuen Formulars hatte das Heim kurz zuvor noch einen erheblichen Mehraufwand gehabt und die Impfzustimmungen für die Bewohner von Angehörigen und Betreuern noch einmal neu einholen müssen. „Zum Glück lagen uns aber alle Bögen rechtzeitig unterschrieben vor“, sagt Liedtke. Die zweite Impfung steht nun in drei Wochen an.

Auch sechs Hausärzte werden geimpft

Weil Hausärzte laut der offiziellen Prioritätenliste eigentlich erst später ihre Impfungen bekommen sollen, hatte die Einrichtungsleiterin einigen Praxen angeboten, sich im Heim am Freitag mitimpfen zu lassen – so hatte es auch der Hausärzteverband Niedersachsen empfohlen. Sechs Hausärzte nahmen das Angebot dankend an.

„Uns ist es wichtig, dass auch die Hausärzte geimpft werden, die regelmäßig unsere Bewohner betreuen“, betonte Liedtke. Das sei auch dem sehr strengen Hygienekonzept des Heimes geschuldet. „Ohne vorherigen Schnelltest kommt bei uns niemand rein“, erklärte sie. Mitarbeiter würden täglich vor Dienstantritt getestet. Das Konzept hat sich bewährt. Laut Liedtke hat es im Nieschlag-Haus bisher keinen einzigen Corona-Fall gegeben.

