Lehrte

Den Arm immer schön pendeln lassen, gut zielen und dann mit dem richtigen Schwung das kleine Stöckchen nach vorne werfen, um damit die am anderen Ende des fünf mal acht Meter großen Spielfelds aufgerichteten Holzklötze der gegnerischen Mannschaft umzuwerfen: So einfach geht Wikinger-Schach. Das Spiel ist spannend, sportlich, kommunikativ und ein lustiger Zeitvertreib für alle Generationen. Diese Erfahrung haben am Sonntag die rund 45 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der ersten Lehrter Stadtmeisterschaft im Wikinger-Schach gemacht.

Zwölf Teams mit jeweils drei bis sechs Teilnehmern haben am Sonntag im neuen Stadtpark mit Hölzchen auf die Klötzchen der gegnerischen Teams und schließlich auf den sogenannten König in der Mitte geworfen. 30 Spiele gab es, plus Finale, welches das Team „Die Sudanesen“ gewann.

Achim Rüter und sein Organisationsteam vom DRK sowie vom Flüchtlingsverein „Lehrte hilft“ waren sehr zufrieden mit der Resonanz und dem Ablauf des Turniers – und daher soll es nun regelmäßig Wikinger-Schach in Lehrte geben. „Diese Meisterschaft war nur ein Anfang, unser Ziel ist es, das Turnier fest im Veranstaltungskalender von Lehrte zu etablieren“, sagte Rüter. Und dann könne das Turnier auch mit Kinderspielen und einem Familienprogramm zu einem kleinen Fest aufgewertet werden.

Achim Rüter (links), Vorsitzender des DRK in Lehrte, ist mit dem Verlauf des ersten Kubb-Turniers am Wasserturm sehr zufrieden. Er möchte die Veranstaltung gern regelmäßig wiederholen. Quelle: Achim Gückel

Eine Idee am „Stammtisch international“

Das Siegerteam „Die Sudanesen“ ist eine Gruppe von Migranten, die von „Lehrte hilft“ unterstützt werden. Die Teammitglieder sind quasi Geburtshelfer für die Stadtmeisterschaften im Wikinger-Schach. Denn sie haben das Spiel, das auch Kubb genannt wird, selbst schon oft im Stadtpark gespielt. Beim internationalen Stammtisch sei dann die Idee geboren, die Meisterschaft zu organisierten, sagte Rüter.

Das Teilnehmerfeld von zwölf Mannschaften war schnell ausgebucht. Denn das Spiel taugt ebenso für Familien wie Freundeskreise, Nachbarschafts- oder Firmenteams. Aus dem Landkreis Peine etwa war die vierköpfige Damen-Crew des Unternehmens Windstrom am Start, aus der Körnerstraße die Truppe „Die Körner“.

Achim Rüter (links) vom DRK Lehrte kürt die Sieger des ersten Lehrter Turniers im Wikinger-Schach: Das Team "Die Sudanesen". Quelle: privat

In den zwei Spielgruppen auf den zwei in grünem und gelbem Band abgesteckten Spielfeldern gab es jedenfalls spannende Partien zu sehen. „Mal geht es ganz schnell, bis eine Mannschaft gewonnen hat, mal kann es dauern“, sagte Rüter schmunzelnd. Am Schluss konnten aber alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zufrieden sein, denn für jedes Team gab es eine Urkunde.

Von Achim Gückel