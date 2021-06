Aligse

Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften Aligse, Kolshorn und Röddensen bittet zur Schnäppchenjagd: Am Sonntag, 11. Juli, gibt es von 11 bis 17 Uhr in Aligse den ersten Dorfflohmarkt. Coronabedingt wird der ursprünglich mit allen ortsansässigen Vereinen und Verbänden geplante Dorfgemeinschaftsflohmarkt nun als Garagenflohmarkt stattfinden. Für nächstes Jahr ist dann ein großer Markt auf dem Dorfplatz Unter den Eichen geplant.

„Mit dem Dorfflohmarkt in Aligse verbinden wir die Hoffnung, endlich mal wieder ein Gemeinschaftserlebnis zu schaffen“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Carsten Borsum. Die Förderung der Dorfgemeinschaft sei schließlich das Ziel des Vereins. „Ein Dorfflohmarkt macht Spaß, stärkt das nachbarschaftliche Zusammenleben und bringt Menschen miteinander in Kontakt, in Coronazeiten natürlich mit Abstand.“

Tafel am Dorfteich und Faltblätter informieren über Teilnehmer

Bei dem Dorfflohmarkt handelt es sich um eine rein private Veranstaltung. Verkauft wird von Privatpersonen aus der eigenen Garage heraus oder auf Verkaufstischen im Vorgarten. Kommerzielle Anbieter sind nicht zugelassen. Einen Überblick aller Teilnehmer und Flohmarktstände gibt es auf einer großen Info-Tafel beim Aligser Sommerbiergarten am Dorfteich Unter den Eichen und als Faltblatt zum Mitnehmen an allen Ständen.

Diese sind ausschließlich in Aligse zugelassen. Wer genügend Platz auf seinem Grundstück hat, kann Freunde und Verwandte fragen, ob sie mitmachen wollen. „Beim Aufräumen auf dem Dachboden oder im Keller finden sich sicher viele Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, aber zu schade zum Wegwerfen sind“, sagt Borsum.

Roter Luftballon kennzeichnet Stände

Die Standanbieter sind für die Einhaltung der Flohmarktregeln und insbesondere der Corona-Regeln verantwortlich. Der Verein stellt entsprechende Leitfäden zur Verfügung. Sollten aus dem Flohmarkt Überschüsse entstehen, werden diese für soziale Zwecke in Aligse, Kolshorn und Röddensen gespendet.

Wer beim ersten Aligser Dorfflohmarkt mitmachen will, muss nur ein Anmeldeformular ausfüllen und die Teilnahmegebühr in Höhe von 7 Euro bezahlen. Dafür erhält er einen roten Luftballon, den er am Tag des Dorfflohmarkts gut sichtbar an Haus, Garage oder Einfahrt anbringen kann.

Anmeldeformulare gibt es im Aligser Dorfladen an der Dammfeldstraße 20, in der Landschlachterei Schlüter an der Peiner Heerstraße 37, im Aligser Sommerbiergarten am Dorfteich und bei Carsten Borsum an der Straße im Heerseacker 6. Für Fragen steht Borsum unter Telefon (01 73) 2 36 47 74 oder per E-Mail an aligse.dorfflohmarkt@web.de zur Verfügung.

Von Katja Eggers