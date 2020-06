Lehrte

Die Lehrter Matthäuskirche ist bereit für ihren ersten Präsenzgottesdienst. Fast drei Monate war das Gotteshaus am Marktplatz wegen Corona geschlossen. Als Alternative gab es Digitalformate. „Das war zur Überbrückung gut, aber die Gemeinde vermisst uns, und wir vermissen die Gemeinde“, sagt Pastorin Beate Gärtner.

Am Sonntag, 14. Juni, dürfen die Besucher nun wieder in die Kirche kommen. Sie müssen sich allerdings an strenge Hygienevorgaben halten. „Wir haben sehr viel Sorgfalt aufgewendet, um die Kirche coronakonform zu ertüchtigen“, betont Pastorin Beate Gärtner.

Besucher sollen Abstand halten und Maske tragen

Vor der Kirche steht mit Kreide auf dem Boden geschrieben, wie sich die Besucher beim Eintritt zu verhalten haben. Quelle: Katja Eggers

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Damit sich am Eingang keine lange Schlange bildet, ist die Kirchentür bereits ab 9.30 Uhr geöffnet. Vor dem Gotteshaus steht mit Kreide auf dem Boden geschrieben, wie sich die Besucher zu verhalten haben: „Bitte Abstand halten und einzeln eintreten!“

Am Eingang sollen sich die Besucher die Hände desinfizieren - Pastorin Beate Gärtner macht vor, wie's geht. Quelle: Katja Eggers

Die Kugelschreiber kommen in Quarantäne

Am Eingang sollen die Besucher ihre Hände desinfizieren. Im Inneren der Kirche besteht Maskenpflicht. Ein Einbahnstraßensystem verhindert, dass die Menschen sich begegnen. Im Foyer werden die Besucher von Betreuern begrüßt und zu ihren Plätzen geführt. An einem Tisch sollen sie sich zuvor einen Stift und ein Formular nehmen. Die Kirchengemeinde dokumentiert damit, wer am Gottesdienst teilgenommen hat. Mögliche Infektionsketten lassen sich so schneller nachverfolgen.

Um dem Datenschutz Rechnung zu tragen, werden die Blätter in einem Umschlag gesammelt und nach vier Wochen wieder vernichtet. Damit sich im Foyer keine Schlange bildet, werden die Besucher gebeten, die Blätter an ihrem Platz auszufüllen. Die Stifte, die sie dafür benutzen, müssen nach dem Gottesdienst am Seitenausgang wieder abgegeben werden und kommen dann in Quarantäne.

„Bitte ausfüllen“: Im Foyer liegen auf dem Tisch Dokumentationsblätter und Kugelschreiber bereit. Quelle: Katja Eggers

Gemeinschaftlicher Gesang ist nicht erlaubt

Weil während des Gottesdienstes nicht gesungen werden darf, sind die Gesangbücher abgedeckt. Auf den Bänken liegen auch keine Polster mehr aus. Jede zweite Bankreihe ist mit einer roten Kordel und einem roten Fähnchen gesperrt. Flatterband sei dafür nicht in Frage gekommen. „Wir wollten unbedingt, dass unsere Kirche schön aussieht“, betont Gärtner.

In den Bänken liegen Abstandhalter. Dabei handelt es sich um Holzstäbe, die genau 1,50 Meter lang sind. „Dadurch können die Besucher gut erkennen, wo sie sich hinsetzen dürfen“, erläutert Pastorin Gesa Steingräber-Broder. In einer Bankreihe können zwei Einzelpersonen Platz nehmen, Familien dürfen zusammensitzen. Je nach Konstellation stehen insgesamt 40 bis 100 Plätze zur Verfügung. Ohne Corona könnten in der Matthäuskirche um die 450 Menschen Platz finden. Sie dürften allerdings auch auf den Emporen sitzen – in Corona-Zeiten sind diese jedoch gesperrt.

Einkaufswagen und Toilettenpapier spielen eine Rolle

Auch im Gottesdienst selbst ist einiges anders als sonst. Die Gemeinde darf zwar gemeinsam das Vaterunser sprechen, aber nicht singen. Stattdessen gibt es Sologesang. Thema des Gottesdienstes wird die wiedergewonnene Gemeinschaft sein. „Aber auch ein Einkaufswagen, Mehl und Toilettenpapier spielen eine Rolle“, verrät Pastorin Gärtner, die den Gottesdienst zusammen mit Kantorin Birgit Queißner gestaltet.

Der Gottesdienst wird höchstens 30 Minuten dauern. Danach ist die Kirche bis 11 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet. Das Kirchenkaffee entfällt. Die Besucher verlassen die Kirche durch eine Seitentür.

Besucher können sich telefonisch Plätze sichern

Wer gesichert einen Platz haben möchte, sollte sich bis Freitag, 12 Uhr, im Kirchenbüro unter Telefon (05132) 837077 anmelden. Besucher können auch spontan am Sonntagmorgen erscheinen. Sie müssen dann aber damit rechnen, dass eventuell kein Platz mehr vorhanden ist.

So geht es mit den Digitalformaten weiter Die beiden evangelischen Kirchengemeinden der Kernstadt sind mit den Corona-Lockerungen der Regierung ganz unterschiedlich umgegangen. Während die Markusgemeinde ihre Gottesdienste nach der Corona-Zwangspause unter freiem Himmel feierte, setzte die Matthäusgemeinde zunächst weiterhin auf ihre digitalen Formate. „Auf Dauer werden wir diese parallel zu den jetzt beginnenden Präsenzgottesdiensten aber nicht anbieten können, der Aufwand ist einfach zu groß“, erklärt Pastorin Beate Gärtner. Das Onlineformat Sonntags aus Matthäus wird daher noch bis einschließlich Sonntag, 28. Juni, angeboten. Der Gruß zum Sonntag verabschiedet sich am Sonnabend, 13. Juni, um 18 Uhr mit einem Gruß von Pastorin Steingräber-Broder. Das Mittwochsformat soll voraussichtlich noch bis zu den Sommerferien laufen. Auch das Onlinevideo „Schmetterton“, mit dem die Matthäuskantorei zum Musizieren anregen möchte, besteht vorerst noch weiter.

Von Katja Eggers