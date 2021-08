Lehrte

„Mist! Ich habe den Zug verpasst, habe jetzt eine halbe Stunde Zeit hier in Lehrte!“ Das sind die ärgerlichen Worte von Jannis, der gleich darauf vom Bahnhof aus über die Einkaufspassagen der Stadt schlendert und schließlich allerhand entdeckt, mit dem er gar nicht gerechnet hat.

Jannis ist der Protagonist in der Geschichte von Armin Wühle, die per Kopfhörer am Sonnabendabend beim ersten Audiowalk in Lehrte zu verfolgen ist. Startpunkt des außergewöhnlichen Hörspaziergangs ist natürlich der Bahnhof, die Route wird auf einer App angezeigt und folgt so Jannis’ Erzählung.

„Das hat sich hier kaum verändert, es sieht hier aus wie vor 15 oder 30 Jahren“, erzählt die Stimme. „Links ist das Eiscafé Fantastico, hier haben wir nach der Schule immer Eis geholt.“ Jannis ist eine fiktive Figur, steht aber für das Grundthema, das sich um die Frage dreht, wo Menschen aufwachsen und ob sie dort bleiben oder fortgehen.

Der Wasserturm lockt den Autor nach Lehrte

Dieser Frage musste sich auch Wühle stellen, der seit vier Jahren in Hannover lebt und in der Nähe von München aufgewachsen ist. Er habe im Zug im Vorbeifahren oft den Lehrter Wasserturm gesehen, sagt er. Er habe die Stadt unbedingt einmal erkunden wollen, und so sei die Wahl auf Lehrte als Schauplatz seines ersten Audiowalks gefallen, erläutert er.

Gemeinsam mit Dramaturgin Lenja Busch entstand das Projekt „Urban Legend Lehrte“. Der halbstündige Hörspaziergang führt an diesem Abend vom Bahnhof am Gelände des Gymnasiums vorbei, durch den Stadtpark, am Edeka-Parkplatz entlang und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Neugierig auf dieses Audioformat waren unter anderem Sigrun und Klaus Conrad, die seit 60 Jahren in Lehrte wohnen. Es sei interessant gewesen, die eigene Stadt mal auf diese Weise zu erleben, sagen sie. Und auch Erinnerungen an die eigene Kindheit seien wach geworden. Nun wollen sie auch den zweiten Teil der Geschichte hören. Auch wenn dieser nicht in Lehrte, sondern in Hannover spielt.

