Immensen

Der erste Spatenstich für das neue Gemeindezentrum in Immensen ist getan – und dieses wird den Ortskern von Immensen an der Bauernstraße verändern. „Zusammen mit dem Dorfladen soll das Gemeindezentrum die neue Dorfmitte werden“, erläutert Pastor Thorsten Leißer von der St.-Antonius-Kirchengemeinde. „Wir wollen im Ort wieder stärker präsent sein.“ Über die Kosten hält sich der Kirchenvorstand noch bedeckt.

Während Kirchengemeinden in anderen Gemeinden und Städten eher auf dem Rückzug seien, habe man sich in Immensen ganz bewusst entschlossen, das neue Gemeindehaus für die gesamte Dorfgemeinschaft zu öffnen. In dem neuen Gebäude soll unter anderem ein Co-Working-Space entstehen und ansässige Vereine sollen den Raum ebenfalls nutzen können. Für private Veranstaltungen wolle die Kirchengemeinde den 223 Quadratmeter großen Neubau allerdings nicht vermieten.

Großer Saal ist das Herzstück

Neben einem Büro und einem Dienstzimmer für die Pastoren soll der große Saal das Herzstück des erdgeschossigen Neubaus werden. Mit wegnehmbaren Glaselementen lässt sich der große Saal um das Foyer vergrößern und bietet dann bis zu 100 Menschen Platz. Von außen hat sich die Burgdorfer Architektin Heike Koenig von den umliegenden Höfen in Immensen inspirieren lassen. Die Außenfassade gestaltet die Architektin farblich nach den roten Klinkersteinen der Bauernhöfe. Und durch das Pultdach soll das Gemeindehaus einen scheuenartigen Charakter mit modernen Elementen bekommen.

„Wir hoffen, dass wir durchbauen können“, sagt Koenig. Bisher sehe dies mit Blick auf die Materialbeschaffung gut aus – der Rohbau soll noch Ende dieses Jahres stehen. Auf einen konkreten Termin, wann das neue Gemeindehaus fertig sein soll, wollte Koenig sich allerdings noch nicht festlegen: „Wir rechnen mit der zweiten Jahreshälfte 2022“, sagt die Architektin.

So soll das neue Gemeindezentrum aussehen: Die Architektin hat sich bei der Fassadenfarbe an den umliegenden Bauernhöfen orientiert. Quelle: Planungsgruppe Energie+Bauen

Gestaltung der Dorfmitte beginnt nach Bauarbeiten

Zusammen mit dem Gemeindehaus soll zwischen dem Dorfladen und dem Neubau ein angelegter Dorfplatz entstehen. Die Gestaltung des Platzes würde allerdings erst nach Abschluss der Bauarbeiten beginnen, sagt Leißer. Der Außenbereich solle künftig beispielsweise für Open-Air-Veranstaltungen nutzbar sein, sagt der Pastor. Der Kirchenvorstand freue sich bereits auf das neue Gemeindehaus. In ihrem Gemeindebrief hatte die Gemeinde erstmals die Ansichten des Neubaus öffentlich gemacht.

Bisher habe der Kirchenvorstand aber erst wenige Rückmeldungen der Immenser und Immenserinnen bekommen. Wie teuer der Neubau genau wird, dazu wollten Kirchenvorstand und Pastor vorerst nichts sagen. Im Sommer waren als Marke aber rund eine Million Euro angegeben worden. Das neue Gemeindehaus wird aus Eigenmitteln der Kirchengemeinde sowie mit Unterstützung der evangelischen Landeskirche und des Landes Niedersachsen finanziert. Das Land hat 100.000 Euro zugesagt, Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte bei der Übergabe des Förderbescheids den Ansatz, dort Jung und Alt zusammenzubringen, als vorbildlich gelobt. Die Bauplanung übernimmt das Unternehmen Energie und Bauen.

Von Leona Passgang