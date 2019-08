Lehrte

Was in einigen Dörfern schon seit Jahren regelmäßig der Renner ist, gibt es jetzt auch in der Kernstadt. Am Sonntag, 11. August, gibt es den ersten privat organisierten Straßen- und Garagenflohmarkt in Lehrte. Er dauert von 10 bis 16 Uhr und erstreckt sich vorerst aus organisatorischen Gründen nur über einen Bereich im Norden der Stadt. Insgesamt 40 Stände wird es am Herzogweg, der Yorckstraße, der Otto-Bödcker-Straße, der Straße Am Stadtpark, der Von-Borcke-Straße, Vor der Hohnhorst sowie der Stein-, Blücher und Lützowstraße geben.

Doch sollte der Flohmarkt zu einem Erfolg werden, könne es schon im kommenden Jahr zu einer Erweiterung kommen, sagen die Organisatoren. Zum Team der privaten Initiative gehört auch der Stadtmarketingchef Udo Gallowski, der selbst am Herzogweg wohnt.

Flyer geben Orientierung

Im Angebot ist alles, was Keller, Dachboden und Schuppen hergeben. Neuware wird nicht angeboten, professionelle Händler sind ebenso vom Flohmarkt im Lehrter Norden ausgeschlossen. Wer sich vor dem Bummel von Stand zu Stand orientieren möchte, kann sich an einem Infopunkt an der Ecke Herzogweg und Yorckstraße einen entsprechenden Flyer abholen.

Von Achim Gückel