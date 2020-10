In Lehrtes neuem Co-Working-Space wird Kommunikation großgeschrieben. Gründer Daniel Ruther hat daher jetzt einen Unternehmerstammtisch ins Leben gerufen. Unter dem Titel „Interlude Lehrte“ soll über aktuelle Themen wie Digitalisierung des Mittelstandes und Carsharing in der Nachbarschaft gesprochen werden. Pro Abend gibt es fünf Redner, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und anschließend diskutieren. Im interaktiven Stream können Zuhörer eigene Fragen an die Redner stellen und mitdiskutieren.

Der erste Stammtisch ist für Mittwoch, 4. November, von 17 bis 20 Uhr geplant. Weitere Stammtische sollen stets am ersten Mittwoch im Monat folgen. Bei der Premiere geht es um die Chancen und Risiken der Digitalisierung, die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung kann vor Ort im Co-Working-Space besucht sowie auch vom Rechner aus live auf YouTube, Twitch und Facebook verfolgt werden. In beiden Fällen ist eine Anmeldung bis Freitag, 30. Oktober, auf coworking-lehrte.de erforderlich. Der Co-Working-Space ist unter Telefon (05132) 86345 00 und per E-Mail an hello@coworking-lehrte.de erreichbar.