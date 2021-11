Ahlten/Immensen

Die geplanten Erweiterungen der Grundschulen in Immensen und Ahlten kosten viel mehr Geld als bisher gedacht. Insgesamt wird die Stadt Lehrte für beide Projekte eine knappe Million Euro mehr hinblättern müssen, als zunächst gedacht. Die politische Zustimmung für diese Mehrausgaben hat der Finanzausschuss bereits gegeben.

Die Heinrich-Bokemeyer-Grundschule bekommt im nächsten Jahr einen Anbau samt Mensa. Quelle: Achim Gückel

An der Immenser Heinrich-Bokemeyer-Grundschule laufen die Vorarbeiten für den Anbau und die neue Mensa bereits. Die alte Hausmeisterwohnung wurde abgerissen, das Baufeld ist vorbereitet. Gut 3,4 Millionen Euro hatte die Stadt Lehrte bisher für das Projekt veranschlagt. Doch im Laufe der Planung hat sich nun ergeben, dass anfangs nicht alle für den Brandschutz erforderlichen Maßnahmen berücksichtigt waren. Außerdem war bisher nicht eingeplant, dass der Spielgeräteschuppen für den Erweiterungsbau abgerissen und an anderer Stelle neu errichtet werden muss.

Belüftung und Waschbecken

Ein neuer Kostenpunkt sind laut Angaben aus dem Rathaus Anlagen zur Be- und Entlüftung, die nun nicht nur in der Mensa und der Küche installiert werden sollen, sondern im gesamten Erweiterungsbau. Dies geschieht ebenso mit Blick auf die Corona-Pandemie wie die Ausstattung der Unterrichtsräume mit Waschbecken. Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten für den Anbau in Immensen auf gut 670.000 Euro.

So soll die Erweiterung der Ahltener Grundschule aussehen: im Erdgeschoss ist die Mensa vorgesehen, die nun etwas größer werden soll als bisher geplant. Quelle: Stadt Lehrte

In Ahlten führt der Wunsch des Ortsrats nach einem Sitzungsraum zu höheren Kosten. Dafür sollen der geplante Speiseraum vergrößert und eine Möglichkeit für eine Bewirtung während der Sitzungen geschaffen werden. Außerdem sprach sich die Dorfvertretung für zusätzliche Toiletten aus. Insgesamt ergeben sich daraus zusätzliche Ausgaben von knapp 300.000 Euro, sodass sich die Gesamtkosten für das Projekt auf gut 2,3 Millionen Euro belaufen. Der Haushaltsausschuss hat beiden Vorhaben bereits einmütig zugestimmt, die letzte Entscheidung trifft der Rat voraussichtlich am 1. Dezember.

Von Thomas Böger