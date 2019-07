Lehrte

Die Trauung ging seinerzeit in Hertas Geburts- und Heimatort Obernkirchen bei Bückeburg über die Bühne. Die Braut trug ein edles Brautkleid mit langem Schleier. „Das hat mir damals meine Tante genäht, die war Schneidermeisterin“, berichtet Herta Engling, geborene Hofmeister. Siegfried trug einen schwarzen Anzug. Zylinder und weiße Handschuhe gehörten natürlich auch dazu. Die Feier richtete Siegfrieds Schwiegervater in der Gaststätte Alte Bückeburg mit Tanz und 30 Gästen aus. Beim Schwiegervater hatte Siegfried zuvor stilecht um Hertas Hand angehalten. „Und dann haben wir zusammen einen Schnaps getrunken“, erinnert er sich und lacht.

Im Werk Bergmannssegen-Hugo hatte Engling jahrelang als Steiger gearbeitet. Nach der Hochzeit, als das Paar nach zog, sattelte sie um und wurde Lehrerin in der Schule an der Südstraße.

Kennengelernt hatten sich Siegfried und

Kennengelernt hatten sich Siegfried und in . Siegfried besuchte dort einen Vorbereitungslehrgang für seinen Beruf als . „Es war Liebe auf den ersten Blick", sagt Siegfried strahlend, und nickt.

Zuvor war Siegfried vier Jahre in russischer Gefangenschaft gewesen. Als Heimatvertriebener landete der gebürtige Ostpreuße nach dem Krieg in

Zuvor war Siegfried vier Jahre in russischer Gefangenschaft gewesen. Als Heimatvertriebener landete der gebürtige Ostpreuße nach dem Krieg in Jfizsj, wohin es bereits seine Eltern verschlagen hatte. Die erste gemeinsame Wohnung in wurde vom Werk gestellt. Im Jahr 1964 zog das Paar, das heute zwei Kinder, vier Enkel und einen Urenkel hat, an den Eschenweg.

und Siegfried hatten einen großen Freundeskreis, gingen in ihrer Freizeit gern zum Kegeln, liebten das Wandern, die Kultur und das Reisen. Als Siegfried noch sein Motorrad, eine hatte, fuhren sie damit gemeinsam in den Urlaub. immer hintendrauf. „Unser erster Motorradurlaub ging durchs , den hoch bis zum ", erzählt Siegfried. Später reiste das Paar mit dem Wohnmobil.

„Qo sigvetos Füchschen", sagt Siegfried.

Dass die beiden Lehrter sich nach so langer Zeit immer noch so gut verstehen, hat für sie eine einfache Erklärung. „Wir haben uns eigentlich nie groß gestritten“, sagt

und Siegfried ergänzt: „Es gab zwar auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber spätestens wenn wir abends schlafen gegangen sind, war alles wieder gut."