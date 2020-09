Sievershausen

Hat die Art, wie wir uns ernähren, Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht und auf den Klimawandel? Mit dieser Frage beschäftigt sich Hannelore Köhler in ihrem Onlinevortrag „Genuss ohne Reue: Essen für das Klima“. Er ist Teil der digitalen Veranstaltungsreihe „Zukunft geht. Anders!“ des Antikriegshauses in Sievershausen und findet am Sonntag, 27. September, ab 16 Uhr statt.

Mit der Art, wie wir uns ernähren und wie wir konsumieren, trügen wir entweder etwas zur Lösung des Problems bei oder zu seiner Verschärfung, meint Köhler, die seit zwei Jahren beim Antikriegshaus im Vorstand des Trägervereins tätig ist. Sie beschäftigt sich mit Fragen wie: Wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie viele Transportkilometer haben sie auf dem Buckel, bevor sie auf unserem Tisch landen?

Wie kommt man an regionale Lebensmittel ?

Köhler beleuchtet auch, was eigentlich wann in unserer Region wächst und was wir noch darüber wissen. Weiterhin geht sie der Frage nach, wie man an regionale Lebensmittel kommt.

Köhler war bis zu ihrem Ruhestand als Referentin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover tätig, davor unter anderem als Referentin im Landesjugendpfarramt zuständig für internationale Jugendarbeit, weltweite Ökumene und die Dekade zur Überwindung von Gewalt. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte als Referentin für die evangelische Jugend auf dem Lande waren Fragen der Direktvermarktung für landwirtschaftliche Produkte.

Der Onlinevortrag am Sonntag, 27. September, ist wegen der Corona-Krise ausschließlich digital zu hören. Wer dabei sein möchte, muss sich per E-Mail unter der Adresse info@antikriegshaus.de anmelden. Das ist bis eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

