Lehrte

Woher kommt das stetige Blubbern in einem kleinen Abschnitt des Lehrters Bachs an der Köhlerheide? Auch drei Monate nachdem Spaziergänger das Phänomen erstmals beobachtet haben, gibt es keine abschließende Antwort auf die Frage. Doch jetzt steht fest, dass die Sache eingehend überwacht werden soll. Das ist das Ergebnis einer eigens für die Lehrter Blubberblasen eingesetzten Expertenrunde. An deren Auftaktgespräch haben Vertreter der Stadt, des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie sowie von der Gesellschaft für Inaktive Werke des Unternehmens K+S teilgenommen. Der Lehrter Bach befindet sich direkt oberhalb des früheren Kalibergwerks Bergmannssegen-Hugo.

Schon kurz nach der ersten Meldung zu den Blubberblasen hatte es im November Messungen von Feuerwehr, Stadt und Stadtwerken gegeben. Alle betonten anschließend, die aus dem Bachbett aufsteigende Luft sei ungefährlich. Zu dieser Einschätzung kommt die Expertenrunde nun auch. „Das austretende Luftgemisch ist absolut unschädlich, von ihm geht keine Gefahr für Mensch und Umwelt aus“, heißt es in einer Mitteilung des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie.

Restluft aus den Kaligruben?

Doch wieso Luft aus dem Erdreich austrete, sei nach wie vor nicht geklärt. Ein Zusammenhang mit dem 1994 stillgelegten Kalibergwerk, dessen 1998 begonnene Flutung nahezu beendet ist, sei aber nicht auszuschließen. Zwar sprächen Anteile von Kohlendioxid und Stickstoff in der ausweichenden Luft dagegen, dass diese direkt aus dem Bergwerk komme. Jedoch ließe sich nicht ausschließen, dass sich bei der Flutung in höher liegenden Bereichen der Gruben Restluft gesammelt habe, die einen Weg an die Oberfläche gefunden habe, der im Bett des Lehrter Bachs ende. Wäre dem so, müsste das Blubbern aufhören, wenn sämtliche Luft aus dem Untergrund entwichen ist.

Der Luftaustritt befindet sich an mehreren Stellen im Bachbett. Quelle: Achim Gückel

Die Expertenrunde verständigte sich darauf, dass ein groß angelegtes Monitoring her muss – also eine eingehende Überwachung der rätselhaften Angelegenheit. Dabei wolle man die weitere Entwicklung des Luftaustritts überwachen und Daten für die Ursachenforschung sammeln. „Dabei soll unter anderem von Grundwasser-Messstellen beobachtet werden, ob sich die Grenze zwischen Salz- und Süßwasser verändert hat“, heißt es in der Mitteilung des Landesamts. Außerdem sollen regelmäßig Proben des entweichenden Luftgemischs genommen und analysiert werden.

Zudem wollen die Fachleute für Geologie, Gebirgsmechanik, Hydrogeologie und Markscheiderwesen die Messergebnisse auf mögliche Erdsenkungen auswerten. Die Expertenrunde will sich Anfang März um nächsten mal zusammensetzen. Das ehemalige Kalibergwerk war geflutet worden, um Auswirkungen auf die Erdoberfläche, also etwa Senkungen, so weit wie möglich zu vermeiden.

Von Achim Gückel