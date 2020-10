Lehrte

Straßensperrung, Evakuierung von rund 30 Menschen, Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei: An der Ahltener Straße in Lehrte hat am Donnerstagvormittag mehr als eine Stunde lang akute Explosionsgefahr bestanden. Im Keller eines Eckhauses an der Kreuzung von Ahltener Straße und Feldstraße war in großer Menge Gas ausgeströmt. Gegen Mittag war die Gefahr gebannt – und zwar unter Einsatz eines speziellen explosionsgeschützten Lüfters. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht. Viele Lehrter beobachteten aus sicherer Distanz den Einsatz der Feuerwehr.

Ein Schornsteinfeger hatte bei einer Routinekontrolle starken Gasgeruch im Keller des Hauses wahrgenommen. Nach Auskunft von Feuerwehreinsatzleiter Silvio Fraterrigo sorgte der Mann dafür, dass sich die Hausbewohner ins Freie begaben. Zudem alarmierte er die Stadtwerke. Deren kurze Zeit später eingetroffener Mitarbeiter rief die Rettungskräfte, die den Bereich um die viel befahrene Kreuzung umgehend absperrten.

Anzeige

Im Keller dieses Hauses ist das Gas ausgetreten. Quelle: Achim Gückel

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Gas aus einem Leck im Bereich des Zählers ausgeströmt. Die Konzentration des Gases im Keller war offenbar sehr hoch. Fraterrigo sprach von einer „extremen Explosionsgefahr“. Zunächst stellten die Einsatzkräfte Lüfter vor dem Gebäude auf. Doch erst, als das explosionsgeschützte Hilfsgerät mit spezieller Sonde von der Feuerwehr in Laatzen eintraf und in den Keller gebracht werden konnte, sei die Gefahr gebannt gewesen.

Gleich zu Beginn des Einsatzes hatten Polizei und Feuerwehr einen 50 Meter großen Sicherheitsradius um das betroffene Haus gezogen. Rund 30 Menschen mussten aus umliegenden Gebäuden in Sicherheit gebracht werden. In der Innenstadt herrschte wegen der Sperrung der Ahltener Straße zeitweise Verkehrschaos.

Vor dem Seniorenzentrum Gloria-Park steht ein spezieller Messwagen der Feuerwehr Laatzen. Das Alten- und Pflegeheim liegt nur wenige Meter außerhalb des Sperrgebiets. Quelle: Achim Gückel

Dabei hätte die Sache noch sehr viel schlimmer kommen können. Das Alten- und Pflegeheim Gloria-Park der AWO liegt nur wenige Meter außerhalb der 50-Meter-Schutzzone. „Wenn wir auch dort hätten evakuieren müssen, wäre es kompliziert geworden“, sagte ein Polizeibeamter an der Einsatzstelle. Die katholische St.-Bernward-Grundschule steht zudem direkt neben dem Eckhaus, in dessen Keller das Gas ausströmte. Weil derzeit noch Herbstferien sind, befanden sich dort aber keine Personen.

St.-Bernward-Schule ist direkt neben dem Einsatzort

Die Schule zu evakuieren sowie die mögliche An- und Abfahrt von Eltern an der Feldstraße zu organisieren wäre eine besondere Herausforderung geworden, sagte der Polizeibeamte. Bei einer längeren Dauer des Einsatzes hätte man auf die nicht weit entfernte Sporthalle des Lehrter SV an der Feldstraße als Notunterkunft zurückgegriffen. Doch dazu kam es nicht. Nach dem Lüften des Kellers sowie anschließend des gesamten Eckhauses war der Großeinsatz, an dem allein 33 Feuerwehrleute teilnahmen, beendet.

Wie es zu dem Leck im Bereich des Gaszählers kommen konnte, ist noch unklar.

Von Oliver Kühn und Achim Gückel