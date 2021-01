Lehrte

Der FC Lehrte möchte einen Defibrillator anschaffen. Das medizinische Gerät kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden und so Leben retten. Die Anschaffungskosten belaufen sich laut FC-Chef Marcus Bartscht auf rund 2300 Euro und sollen über Spenden eingeholt werden. Der Fußballverein hat jetzt einen Aufruf gestartet.

Der Anlass für die Aktion ist ernst: Bei einem Meisterschaftsspiel der Ü50-Senioren des FC Lehrte gegen den TSV Arpke kurz vor dem Lockdown im Herbst war ein Spieler der Gastmannschaft mit einem Herzinfarkt auf dem FC-Platz zusammengebrochen. Dank engagierter Ersthelfer und dem schnellen Einsatz der Rettungskräfte konnte der Spieler zwar erfolgreich durch Herzmassage wiederbelebt werden und ist mittlerweile auch wieder wohlauf. Beim FC sitzt der Schock dennoch tief. „Das war wirklich eine furchtbare Situation – der Mann ist einfach umgekippt“, erinnert sich Bartscht.

Verein will Spieler und Zuschauer schützen

Die Beteiligten hätten sich nach dem Spiel beraten und seien schnell zur der Entscheidung gekommen, einen Defibrillator anzuschaffen und am Fußballplatz in einem beheizten Schutzkasten stets einsatzbereit vorzuhalten. „Wären wir seinerzeit in Besitz eines solchen Gerätes gewesen, hätten wir noch schneller reagieren können“, meint der FC-Chef.

Der Verein bittet daher um Unterstützung und hat in seinem Kiosk auf dem Vereinsgelände am Hohnhorstweg eine Spendenbox aufgestellt. „Jeder Euro zählt – mit einem Defibrillator schützen wir künftig nicht nur aktive Spieler, sondern auch die Zuschauer“, betont Bartscht. Wer Geld überweisen möchte, findet die nötigen Informationen auf der Internetseite des Vereins unter www.fc-lehrte.de.

Von Katja Eggers