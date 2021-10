Lehrte

Der Fachdienst Schule, Sport und Kultur bekommt mehr Platz: Ab Montag, 11. Oktober, ziehen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Gebäude am Rathausplatz 2 in das City Center Lehrte (CCL) um. Die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss des CCL wurden von der Stadt angemietet und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen entsprechend umgebaut.

Im Rathaus fehlt schon seit Jahren Platz, daher gibt es schon lange Büros in Außenstellen. So sind in dem Gebäude am Rathausplatz 2 – direkt gegenüber des Rathauses auch die Kita-Verwaltung, das Familienservicebüro und die Gleichstellungsbeauftragte untergebracht. Im zweiten Obergeschoss ist zudem seit Jahren die Lehrter Verwaltung der Volkshochschule Ostkreis Hannover ansässig. Laut Bürgermeister Frank Prüße (CDU) sind die Büroflächen der 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählenden Stadtverwaltung immer noch knapp. Mit dem aktuellen Umzug sei der Platzmangel nicht behoben: „Wir sind weiter auf der Suche nach freien Büroflächen.“

Verwaltung leidet unter Platzmangel

Die frei werdenden Büros am Rathausplatz 2 sollen vom Bereich Interne Organisation genutzt werden, sagt Prüße. Der Eingang zum Fachdienst Schule, Sport und Kultur im CCL erfolgt über die Parkstraße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ab Donnerstag, 14. Oktober, wieder erreichbar. Die Telefonnummern bleiben unverändert. Der Kartenverkauf für Veranstaltungen ist nach dem Umzug nur noch am neuen Standort im CCL möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper