Lehrte

Mehr Platz und eine schöne Aussicht auf die Lehrter Innenstadt: Darüber können sich jetzt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Fachdienstes für Schule, Sport und Kultur freuen. Am Dienstag sind sie von ihren alten Büroräumen am Rathausplatz 2 in das City-Center im Neuen Zentrum an der Burgdorfer Straße 10a umgezogen. Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es eine wichtige Veränderung: Veranstaltungskarten können sie jetzt nur noch dort erwerben.

Einige Kartons stehen noch auf den Fluren und ein Klingelschild hat der Fachdienst auch noch nicht. Dennoch ist Leiter Eckhard Otto optimistisch: „Ich denke so ein, zwei Tage brauchen wir noch, dann ist alles eingeräumt“, sagt er. Aus seinem neuen Büro kann er auf die Burgdorfer Straße blicken. Hauptsächlich handele es sich beim Inhalt der Kartons ohnehin nur um Akten – denn die neuen Büroräume sind auch mit neuem Inventar ausgestattet.

Noch gilt es für die Mitarbeiter, Umzugskartons voller Akten auszuräumen. Quelle: Marie Pinkert

Vor Umzug viel Homeoffice

Der Fachdienst residiert offiziell im ersten Stock an der Burgdorfer Straße 10a, den Eingang finden Bürgerinnen und Bürger jedoch in der Parkstraße neben der Parfümerie Rook, wo auch das Jobcenter seinen Sitz hat. In den alten Räumlichkeiten gegenüber dem Rathaus habe man nur neun Arbeitsplätze gehabt, erklärt Otto. „Das ging nur gut, weil wir während der Pandemie viel im Homeoffice gearbeitet haben.“ Mit dem neuen Standort ist er sehr zufrieden. Das City-Center liegt optimal zwischen dem Kurt-Hirschfeld-Forum und der Städtischen Galerie. „So sind wir ein bisschen näher am Geschehen“, sagt der Fachdienstleiter.

Nachteil sei, dass der Weg zum Rathaus nun etwas länger sei. Einmal kurz zum Bürgermeister rüber schlendern oder sich mit der Gebäudewirtschaft abzusprechen – das ginge jetzt nicht mehr so schnell. Dennoch freut sich Otto ebenso wie die Mitarbeiter über die großzügige Bürofläche. Das Raumproblem der gesamten Stadtverwaltung ist aber weiterhin ungelöst. Die Büroflächen für die 700 Beschäftigten sind weiterhin knapp.

In dem Gebäude an der Burgdorfer Straße/Eingang Parkstraße ist auch das Jobcenter untergebracht. Quelle: Marie Pinkert

In den alten Räumlichkeiten des Fachdienstes richtet sich nach Angaben der Verwaltung nun die IT-Abteilung der Stadt ein. Alle Beschäftigten des Fachdienstes für Schule, Sport und Kultur sind weiterhin unter ihren bekannten Telefonnummern zu erreichen.

Von Marie Pinkert