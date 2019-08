Lehrte

Wieder eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des E-Centers im Zuckerzentrum: Am Sonnabendvormittag gegen 10.45 Uhr war eine 22-jährige Fußgängerin von einem 66 Jahre alten Autofahrer beim Rückwärtsfahren erfasst worden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte klagte die junge Frau danach über Schmerzen am Oberschenkel. Der Senior fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er konnte mittlerweile aber von der Polizei ermittelt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 bei der Wache zu melden. Erst am Donnerstag vergangener Woche hatte ein bislang Unbekannter bei einem Parkrempler an einem neuen Volvo einen Schaden von 1500 Euro angerichtet und anschließend Unfallflucht begangen.

Von Oliver Kühn